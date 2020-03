Bub stirbt bei Wohnhausbrand

Ein vierjähriger Bub ist bei einem Brand in Niederbayern ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch brach in einem Einfamilienhaus in Bodenkirchen (Landkreis Landshut) am Vormittag aus ungeklärter Ursache ein Feuer aus.

Die Mutter habe mit einem ihrer fünf Kinder das Haus noch selbst verlassen können. Dem Vater und den vier weiteren Kindern sei das nicht mehr gelungen. Der Vierjährige starb. Der Vater und drei weiteren Geschwister erlitten schwere Brand- und Rauchgasverletzungen. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Ob der Familie die Schulschließungen und Ausgangsbeschränkung im Zusammmenhang mit der Corona-Krise zum Verhängnis wurden, lasse sich nicht sagen, so ein Polizeisprecher.

