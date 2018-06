Ein Bub hat beim Spielen in einem Auto die Handbremse gelöst und 1000 Euro Schaden verursacht. Er saß alleine im Auto in einer Hofeinfahrt in Nersingen (Landkreis Neu-Ulm), als er sich von einem Rücksitz abschnallte und die Handbremse löste, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Wagen rollte auf eine Straße und stieß gegen ein anderes Auto. Verletzt wurde bei dem Unfall am Montag niemand.

Mitteilung der Polizei