Beim Spielen an einem Fluss hat ein Bub in Schwaben eine Panzerabwehrrakete aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Neunjährige entdeckte an einer seichten Stelle der Paar in Aichach einen metallischen Gegenstand, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Seine Eltern riefen daraufhin die örtliche Polizei, die das Sprengkommando aus München informierte. Dieses konnte die Weltkriegsmunition am Donnerstagabend gefahrlos entschärfen.