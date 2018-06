Bub durch Benzin verletzt: Unterbringungsbefehl geprüft

Am Donnerstag, 14. Juni, ist es soweit: Dann startet die Fußballweltmeisterschaft in Russland. Das Gastgeberland wird an diesem Tag auch ab 17 Uhr das sportliche Großereignis eröffnen.

Für die deutsche Nationalmannschaft startet die Mission Titelverteidigung am Sonntag, 17. Juni, im ersten Spiel gegen Mexiko. In der Gruppe F trifft die DFB-Elf außerdem auch auf Schweden und Südkorea.

Um die Wartezeit bis zum Anpfiff zu überbrücken und Ihr WM-Wissen testen, spielen Sie unser Quiz.