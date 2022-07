Bub bei Badeunfall im Main lebensgefährlich verletzt

Ein acht Jahre alter Bub ist bei einem Badeunfall im Main lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte die Mutter am Sonntagabend das Kind in der Badebucht in Marktsteft (Landkreis Kitzingen) nicht mehr gesehen. Sie rief lautstark nach ihm. Eine 18-Jährige entdeckte das Kind unter der Wasseroberfläche und brachte es ans Ufer. Dort leisteten Zeugen Erste Hilfe. Der Junge schwebte in Lebensgefahr und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es laut Polizei nicht.

