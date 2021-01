„Brutal“: Nächster Tiefschlag für Würzburger Kickers in Aue

Die Würzburger Kickers haben zum Rückrundenstart einen weiteren Tiefschlag im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga kassiert. Die Unterfranken verloren am Dienstagabend völlig unnötig mit 1:2 (0:0) beim FC Erzgebirge Aue. Nach dem verdienten Führungstor von Angreifer Ridge Munsy (52. Minute) wendeten Florian Krüger (78.) nach einem Konter und Florian Ballas (85.) mit einem Distanzschuss die Partie noch spät für die Sachsen. Mit nur neun Punkten bleiben die Kickers nach dem 18. Spieltag abgeschlagen Tabellenletzter.

Nach seiner Roten Karte in Paderborn sah der gesperrte Chefcoach Bernhard Trares als Zuschauer auf der Tribüne lange Zeit eine gute Leistung seiner Mannschaft. Diese wurde von Co-Trainer Benjamin Sachs an der Seitenlinie angeleitet. „Wir machen das 1:0, das war genau das, was du brauchst“, kommentierte Sachs. Der 31-jährige Munsy traf gegen seinen Ex-Verein nach einer feinen Einzelaktion aus spitzem Winkel. 2018 spielte Munsy fünf Monate lang für Aue.

Munsy hätte eigentlich schon vor der Pause treffen müssen, schoss den Ball da aber aus guter Position in die Arme von Torwart Martin Männel (39.). Der ansonsten agile David Kopacz vergab später die Großchanche zum 2:0, als er freistehend an Männel scheiterte (62.). „Da haben wir die Riesenchance, hier drei Punkte mitzunehmen“, kagte Sachs in der Pressekonferenz. Die Schlüsselszene sollte sich rächen.

Nach einem eigenen Freistoß ließen sich die Würzburger beim 1:1 nach einem Befreiungsschlag auskontern. „Naiv verteidigt“, nannte das Sachs. Innenverteidiger Ballas traf sieben Minuten später auf Zuspiel des gefährlichen Krüger unhaltbar für den guten Kickers-Schlussmann Hendrik Bonmann aus 18 Metern. „So zu verlieren, ist brutal“, stöhnte Sachs. Im Heimspiel an diesem Freitag gegen Fortuna Düsseldorf werden den Kickers Hendrik Hansen und Kopacz fehlen, die jeweils die fünfte Gelbe Karte sahen.

