Brücke zwischen Deutschland und Österreich spaltet Nachbarn

Im Streit um eine Einbahnregelung auf einer Brücke zwischen Burghausen in Bayern und Hochburg-Ach in Oberösterreich ist auch nach einem Termin mit Richtern aus München keine gütliche Einigung in Sicht. Am 29. März muss nun die Kammer für Straßenverkehrsrecht des Verwaltungsgerichts München über den Fall verhandeln. Bei einem Ortstermin hatten am Mittwoch drei Richter der Kammer die vertrackte Lage selbst in Augenschein genommen.

Die Stadt Burghausen hat die Brücke über die Salzach in einem Probelauf einseitig zur Einbahnstraße erklärt. Einige Anwohner in Österreich klagen nun über mehr als doppelt so viel Verkehr vor ihren Häusern - und Pendler über längere Wege.

Der Kläger Hannes Preishuber aus Österreich muss täglich zwischen zweieinhalb und vier Kilometern mehr fahren. Den Vorschlag des Vorsitzenden Richters Dietmar Wolff zu einem schriftlichen Urteil ohne Verhandlung lehnt er ab. Er wolle sehen, was Burghausen dem Gericht nun vorlege. Denn dieses hatte den Burghausenern eine Liste von Fragen mitgegeben. Etwa, warum der Einbahn-Probebetrieb mehr als ein Jahr ohne größere Neuerungen oder Versuchsanordnungen lief.

„Des is a gscheide Watschn für die Stadt Burghausen“, sagt Preishuber. Burghausens Bürgermeister Florian Schneider (SPD) betont hingegen, er sei sicher, dass die Regelung den rechtlichen Anforderungen genüge. An der Brücke am Stadtplatz seien täglich rund 1000 Schüler unterwegs. Es gehe darum, den Verkehr zu beruhigen, die Sicherheit zu erhöhen und den Lärm zu reduzieren.

Eine Bürgerinitiative aus Ach demonstrierte an der Brücke. Sie kritisierte: Burghausen habe die Entscheidung im Alleingang getroffen. Auf Transparenten hieß es: „Gemeinsame Brücke = gemeinsame Entscheidung“.

