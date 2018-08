Brot aus Chips und Bier

Brot aus Flips, Chips, Bratwurst und Bier und dann auch noch vom Grill? Ein bayerischer Bäckermeister will das auf dem Metal-Open-Air in Wacken möglich machen. Der Franke Axel Schmitt ist von den Festivalmachern zum ersten offiziellen „Wacken-Bäcker“ ernannt worden. Der 37-Jährige will nicht nur Brote für die Künstler des Open-Airs backen und ihnen so zeigen, „was die deutsche Backkultur so hergibt“. Er wird zudem bei Kochkursen im Wacken-Foundation-Camp die kleinen „Überlebensbrote“ aus festivaltypischen Zutaten backen. Sie sollen zugunsten des Rock- und Metalnachwuchses versteigert werden.

Der Bayer aus Frankenwinheim (Landkreis Schweinfurt) ist selbst großer Heavy-Metal-Fan und Hobby-Schlagzeuger. Er gehört zu den ersten Brotsommeliers weltweit und hatte für seine Abschlussarbeit die Auswirkungen von Schallwellen auf Sauerteig-Brot erforscht - natürlich mit Heavy-Metal-Musik.

Wacken-Video zum Backen in Wacken mit Schmitt und Thomas Jensen

