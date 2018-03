Brose Bambergs Coach Banchi: „Beruhigen und Vertrauen geben“

Brose Bambergs neuer Trainer Luca Banchi hat vor seinem ersten Training mit dem deutschen Basketball-Meister Details zu seiner Spielphilosophie erläutert. „Ich mag es, Initiative und Organisation miteinander zu verbinden. Ich mag Spieler mit Persönlichkeit und ich habe schon in der Vergangenheit bewiesen, dass ich mit solchen Spielern arbeiten kann“, sagte der Nachfolger von Andrea Trinchieri in einem Video-Interview. „Aber auf der anderen Seite heißt das nicht, dass du disziplinlos spielen darfst. Ich mag Spieler, die aggressiv auf dem Feld agieren, aber du musst das System und die Mitspieler respektieren und musst eine Einheit auf dem Spielfeld sein.“

Banchi hat nach einer bisher enttäuschenden Saison der Bamberger die Nachfolge seines italienischen Landsmanns Trinchieri angetreten. Der 52-Jährige wird am Dienstag erstmals das Mannschaftstraining leiten. Am Freitag (20.00 Uhr) gibt er im Euroleague-Spiel bei Olympiakos Piräus sein Debüt an der Seitenlinie. „Ich muss liefern. Das ist nicht einfach, weil ich nur wenig Zeit habe“, sagte Banchi zu seiner neuen Traineraufgabe. „Aber meine Rolle besteht darin, jeden zu beruhigen und Vertrauen zu geben.“

