Brose Bamberg verpflichtet Shooting Guard Chris Dowe

Basketball-Bundesligist Brose Bamberg hat mit Chris Dowe einen neuen Shooting Guard verpflichtet. Wie die Oberfranken am Dienstag mitteilten, unterschrieb der 30 Jahre alte US-Amerikaner in Bamberg bis zum Saisonende. „Ich kann dem Team Flexibilität auf der Guard-Position bringen“, sagte Dowe laut Vereinsmitteilung. „Dazu kann meine Erfahrung in der nun anstehenden heißen Phase der Saison von Vorteil sein.“

Dowe spielte zuletzt beim ukrainischen Champions-League-Vertreter Promitey. Dort kam er in der nun abgebrochenen Saison bislang auf 38 Spiele und erzielte dabei im Schnitt elf Punkte.

