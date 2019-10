Brok-Aussage über CSU-Kanzlerkandidat stößt auf Skepsis

Die Gedankenspiele von CDU-Europapolitiker Elmar Brok über einen CSU-Kanzlerkandidaten sind bei der Schwesterpartei mit Verwunderung und Skepsis aufgenommen worden. Die Frage stelle sich in der aktuellen Lage nicht, hieß es aus dem Vorstand in München. Die CDU müsse vielmehr schnell ihre Personalquerelen beenden, damit die Union bei der nächsten Bundestagswahl überhaupt noch ein Ergebnis erzielen könne, das den Einzug ins Kanzleramt sichert. „Die CSU muss jetzt noch mehr Sachthemen voranbringen und als Stabilitätsanker agieren, für die Union und für die große Koalition“, sagte ein Vorstand am Dienstag in München.

Brok, der auch dem CDU-Bundesvorstand angehört, hatte die Möglichkeit ins Spiel gebracht, dass die Union einen Kanzlerkandidaten aus der CSU aufstellt. „Einiges spricht dafür, dass die Kanzlerkandidatur so geregelt wird wie schon zweimal in der Geschichte der Union“, sagte Brok dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Mittwoch). Damit könnte die Aufgabe auf den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder zukommen.

Söder selbst hatte schon in den vergangenen Wochen immer wieder betont, dass sich die Frage nach einer Kanzlerkandidatur für ihn nicht stelle, dass er seine Aufgabe in Bayern sehe und als CSU-Chef helfen wolle, Deutschland weiter voranzubringen.

Brok wies darauf hin, dass 1979 der damalige Bundesvorsitzende Helmut Kohl zugunsten von Franz Josef Strauß auf die Kanzlerkandidatur verzichtet und 2001 Angela Merkel Edmund Stoiber den Vortritt gelassen habe. „Ich bin davon überzeugt, dass Annegret Kramp-Karrenbauer die Ruhe besitzt, eine ähnliche Entscheidung zu treffen, wenn die Zeit so weit ist“, sagte Brok weiter. Die CDU-Chefin und Verteidigungsministerin habe sich offen gehalten, Kanzlerkandidatin zu werden, und werde im geeigneten Augenblick ihre Entscheidung treffen. „Sie hat gesagt, dass sie die Nominierung als Parteivorsitzende von vorn führen wird. Sollte die Koalition nicht vorzeitig beendet werden, wird diese Entscheidung nicht vor November oder Dezember 2020 fallen.“