Brexit-Folgen: Immer mehr Briten wollen Deutsche werden

Immer mehr Briten in Bayern machen aus dem bevorstehenden Brexit ihren persönlichen staatsbürgerlichen Exit: „Das Interesse britischer Staatsangehöriger an einer Einbürgerung in den deutschen Staatsverband ist seit dem Jahr 2015 enorm gestiegen“, teilte der Münchner Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle auf eine Anfrage der CSU-Stadtratsfraktion mit. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab, gibt es diesen Trend auch in Würzburg, Bamberg und Augsburg. In der schwäbischen Stadt etwa habe es 2015 nur 4 Einbürgerungen von Briten gegeben, berichtete die Ausländerbehörde der Stadt. Im darauffolgenden Jahr waren es bereits 16 und im Jahr 2017 dann 26 Briten, die den deutschen Pass haben wollten.

In Grenzen halten sich die Zahlen in Nürnberg. Nach Angaben des Einwohneramtes leben etwa 800 Briten in der Frankenmetropole. In den vergangenen Jahren hätten diese als Bürger einer „stolzen Nation“ keinerlei Notwendigkeit gesehen, sich in Deutschland einbürgern zu lassen, sagte Dienststellenleiter Olaf Kuch. 2016 habe es dann die ersten Anfragen gegeben. 2017 stieg die Zahl auf 36 und in diesem Jahr seien es bisher 3 Einbürgerungen von Briten gewesen.