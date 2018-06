Brennerzulauf: Bahn stellt Pläne für Inntal-Trassen vor

Von Schwäbische Zeitung und Josef Schneider

„Ich blicke auf die Zeit in Sankt Wolfgang und in Ellwangen sehr dankbar zurück, es war für mich eine gute und fruchtbare Zeit, auch dank der Leute, die mich unterstützt haben.“ Pater Reinhold Baumann ist ab September Pfarrvikar in der Seelsorgeeinheit Kapfenburg: in Westhausen, Lauchheim, Lippach, Röttingen und Hülen. Der 75-jährige Combonimissionar ist dort „wahrscheinlich zu 70 Prozent“ tätig, Dienstsitz ist Lauchheim. Die Stelle ist befristet für ein Jahr.