Brennendes Auto rollt rückwärts über die Autobahn

Ein brennendes Auto ist auf der A8 rückwärts über drei Spuren hinweg gerollt, bevor es an der mittleren Leitplanke hängenblieb und vollkommen ausbrannte. Der 61-jährige Fahrer konnte sich am Mittwoch nach Angaben der Polizei unverletzt aus dem Wagen retten. Er hatte auf der Autobahn in der Nähe des schwäbischen Friedberg plötzlich Feuer im Innenraum des Autos bemerkt. Daraufhin fuhr er auf den Standstreifen und verließ das Fahrzeug, bevor es komplett in Flammen aufging. Da die Fahrbahn abschüssig war, rollte das Auto los - quer über die Autobahn. Während der Löscharbeiten war die A8 in beide Richtungen zunächst gesperrt. Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt.

Pressemitteilung der Polizei