Brennende Recyclinganlage in Schwaben

Bei einer Recyclinganlage in Schwaben hat es am Mittwochmorgen gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, war die Feuerwehr seit circa fünf Uhr auf dem Recyclinghof in Bächingen an der Brenz (Landkreis Dillingen) im Einsatz, um den Brand zu löschen. Wegen des brennenden Mülls rief die Feuerwehr umliegende Bewohner dazu auf, Fenster vorsorglich geschlossen zu halten. Ob giftige Dämpfe freigesetzt wurden, ist laut Polizei aber unklar. Nach bisherigen Schätzungen ist ein Schaden von rund 200 000 Euro entstanden. Zur Ursache des Brandes war zunächst nichts bekannt.