Brennende Kerzen vergessen: Holzstuhl in Wohnung fängt Feuer

Glimpflich ausgegangen ist ein Wohnungsbrand in Kaufbeuren, bei dem eine 77 Jahre alte Frau wohl beim Verlassen ihrer Wohnung versehentlich Kerzen brennen ließ. Ein Nachbar hatte Rauch bemerkt und die Feuerwehr gerufen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach ersten Ermittlungen hatte die Frau die brennenden Kerzen am Montag beim Verlassen der Wohnung wohl vergessen. Durch die schnelle Reaktion des Nachbars und der Feuerwehr wurde ein größerer Brand verhindert. Lediglich ein Holzstuhl ist beschädigt. Die Frau muss nun mit einer Anzeige rechnen.

MItteilung der Polizei