Bremer Fußball-Urteil hat keine Folgen für Bayern

Nach dem Bremer Gerichtsurteil über die Kosten für Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen in der Fußball-Bundesliga sieht Bayerns Innenministerium keinen Änderungsbedarf. „Für Bayern kommen Kostenbescheide an die Vereine beziehungsweise an die Deutsche Fußball Liga wegen Polizeikosten bei Spielen nicht infrage“, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Donnerstag.

„Es gibt hier klare Zuständigkeiten.“ So seien die Veranstalter in den Stadien für den geordneten Ablauf selbst verantwortlich. Für Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum zu sorgen, sei hingegen Aufgabe der Polizei. „Wenn Gastfans in der Innenstadt randalieren, kann man doch nicht den Heimverein dafür verantwortlich machen“, betonte Herrmann. Man müsse verstärkt die Gewalttäter selbst zur Kostenerstattung heranziehen. Das Oberverwaltungsgericht Bremen hatte am Mittwoch entschieden, dass sich die Deutsche Fußball Liga (DFL) und somit auch die Vereine an den Kosten für verstärkte Polizeieinsätze bei Spielen mit gewalttätigen Fan-Ausschreitungen beteiligen sollen. Die DFL hat bereits Revision eingereicht.