Bremens Innensenator begrüßt Verbot von Asylentscheiden

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) begrüßt die Schritte gegen die in eine mögliche Affäre um unrechtmäßige Asylbescheide verstrickte Außenstelle des Flüchtlingsbundesamtes (Bamf) in Bremen. „Durch die offensichtlich rechtswidrige Praxis dieser Bundesbehörde ist Bremen ein noch nicht absehbarer immenser Schaden in Millionenhöhe entstanden“, teilte Mäurer am Mittwoch mit. „Unser Vertrauen in diese Behörde ist schwer erschüttert.“

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat der Bremer Außenstelle bis auf weiteres verboten, über Anträge von Flüchtlingen zu entscheiden. Mehr als 1200 Menschen sollen dort zwischen 2013 und 2016 Asyl ohne ausreichende rechtliche Grundlage erhalten haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt deshalb gegen die frühere Leiterin und fünf weitere Verdächtige.

Am Freitag soll eine Delegation des Bundesinnenministeriums nach Bremen kommen, um über den mutmaßlichen Bamf-Skandal zu sprechen. Innensenator Mäurer hatte zuvor die Informationspolitik des Bamf kritisiert und einen umfassenden Bericht von Seehofer gefordert. An dem Treffen wird Innenstaatsrat Thomas Ehmke teilnehmen. Mäurer wird an dem Tag in Warschau sein.