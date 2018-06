Bratwurstführung und Grätenschneider beim „Tag der Franken“

Beim „Tag der Franken“ heute in Ansbach geht es um die regionale Küche. Bei einer Bratwurstführung mit Riechstation können sich Besucher über die fränkische Spezialität informieren und die darin verwendeten Gewürze kennenlernen. Und eine Ausstellung passend zum Motto „Essen in Franken. Festtagsschmaus und Einheitsbrei“ zeigt unter anderem einen Grätenschneider. Die fränkische Erfindung zerkleinert die Gräten eines Karpfens so, dass sie mitgegessen werden können. Beim Festakt zum fränkischen „Nationalfeiertag“ will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Rede halten.

Einmal im Jahr feiern sich die Nordbayern beim „Tag der Franken“ selbst. Das Fest bezieht sich auf die Gründung des Fränkischen Reichskreises am 2. Juli 1500 bei der Aufteilung des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation. Der Tag findet seit 2006 jährlich in einem der drei fränkischen Bezirke statt. Ins Leben gerufen wurde er vom Bayerischen Landtag. Er soll die „vielgestaltige Landschaft und Geschichte der fränkischen Region deutlich machen“, heißt es beim Bezirk Mittelfranken.

Bezirk Mittelfranken

Tag der Franken