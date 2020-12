Brandgeruch in Badezimmern: Feuer in Restaurant entdeckt

Ein Feuer in einem Restaurant in Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) ist durch Brandgeruch in den Badezimmern von Nachbarn noch rechtzeitig entdeckt worden. Anwohner des Mehrfamilienhauses in der Fußgängerzone hatten am Dienstag Rauch in ihrem Bad gerochen. Auch die Feuerwehr roch in den Badezimmern im zweiten und dritten Stock Qualmgeruch - doch sie konnte zunächst keinen Brandherd entdecken.

„Von außen waren weder Rauch noch offenes Feuer sichtbar“, teilte die Polizei mit. Letztlich entdeckten die Helfer die Quelle in einem geschlossenen Restaurant im Erdgeschoss, das bereits stark verrußt war. Es entstand ein hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand, auch wenn 20 Anwohner kurzfristig ihre Wohnungen verlassen mussten.