Brand zerstört Golf Caddys: 150.000 Euro Schaden

Beim Brand auf einem Golfplatz im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land sind Fahrzeuge und Sportausrüstung zerstört worden. Der Schaden liege bei etwa 150.000 Euro, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Feuer in Ainring war demnach am Samstagabend in einem Nebengebäude ausgebrochen, wo Golfausrüstung sowie Golf Caddys gelagert wurden. Derzeit liegen den Ermittlern keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:211024-99-714983/2

