Unbekannte haben in der Oberpfalz einen Geldautomaten knacken wollen und dabei einen Brand ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Brand in Gebenbach im Landkreis Amberg-Sulzbach in der Nacht auf Sonntag schnell gelöscht werden. Zwei Bewohner des Hauses, in dem der Geldautomat stand, wurden mit leichten Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Die Täter flüchteten ohne Beute.