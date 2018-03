Brand mit drei Toten: Mordprozess hat in München begonnen

Er soll in einem großen Münchner Mietshaus einen Brand entfacht haben, der einen Vater und dessen zwei Töchter das Leben kostete: Der 43-Jährige muss sich seit Donnerstag vor dem Landgericht München I wegen dreifachen Mordes und schwerer Brandstiftung verantworten. Zum Prozessauftakt äußerte sich der Angeklagte mit libyscher und tunesischer Staatsangehörigkeit umfassend zu seiner Person - zu dem Feuer im November 2016 schwieg er. Sein Mandant bestreite die Tat, sagte Verteidiger Walter Lechner. Der 43-jährige Angeklagte wohnte seit 2009 in dem Mietshaus in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs. Mit den Wohnverhältnissen im Haus habe er - anders als es die Staatsanwaltschaft mit Blick auf das Motiv sieht - nie Probleme gehabt, so der Angeklagte.

Die ersten Zeugen sollten am Donnerstagnachmittag aussagen. Laut Anklage hatte der 43-Jährige das Feuer aus Ärger über seine Nachbarn und die Zustände im Haus gelegt.