Brand in Würzburger Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in Würzburg haben sich drei Menschen verletzt. Das Feuer sei aus noch ungeklärter Ursache in den Morgenstunden im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag.

Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Im dichten Rauch holten die Einsatzkräfte noch zwei Menschen aus dem Gebäude. Die meisten Bewohner verließen das Haus selbstständig. Drei Menschen erlitten leichte Verletzungen. Zwei der Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Das Haus ist wegen der starken Kohlenmonoxid-Belastung vorübergehend nicht bewohnbar. Die Schadenshöhe war zunächst noch unbekannt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

© dpa-infocom, dpa:210828-99-999472/2