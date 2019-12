Brand in Wohnhaus in Großostheim

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Großostheim (Kreis Aschaffenburg) hat die Feuerwehr einen Menschen aus dem Nachbarhaus gerettet. Die Bewohner des brennenden Hauses hatten ihre Wohnungen beim Eintreffen der Rettungskräfte am Sonntag bereits verlassen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Flammen schlugen aus den Fenstern des ersten Stocks. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand in einer Küche im ersten Stock aus. Die Bewohner konnten zunächst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren.