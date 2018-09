Brand in Werk für hochwertige Kupferdrähte

In einem Werk in Neunburg vorm Wald (Landkreis Schwandorf), in dem hochwertige Kupferdrahterzeugnisse hergestellt werden, hat es am frühen Samstagmorgen gebrannt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hunderttausend Euro.

Das Feuer brach in der Fertigungshalle aus, wohl im Bereich einer Drahtziehmaschine. Über die Entlüftungsanlage griffen die Flammen auf den Dachstuhl des Werks über. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Schaden am Dachstuhl sei deshalb gering, jedoch seien einige teure Fertigungsmaschinen beschädigt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Als Ursache für den Brand auf dem Werk kommt ein technischer Defekt in Frage.

Pressemitteilung