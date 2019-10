Brand in Sozialunterkunft: 14 Menschen gerettet

Bei einem Brand in einer Sozialunterkunft in Mittelfranken hat die Feuerwehr 14 Bewohner auf teils dramatische Weise gerettet. Ein Mensch, der am Samstag auf das Dach des Hauses in Erlangen geflohen war, wurde mit einer Drehleiter in Sicherheit gebracht, teilte die Polizei mit. Ein weiterer musste aus einer Wohnung gerettet werden. Drei Bewohner sind mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus gekommen.

Das Feuer brach ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge am frühen Morgen in einer Wohnung im Obergeschoss der Unterkunft aus. Die Ursache war zunächst unklar. Die Polizei schätzte die Höhe des Schadens auf einen sechsstelligen Betrag. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, die Bewohner werden in anderen Unterkünften untergebracht.

Mitteilung der Polizei