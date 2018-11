Der Brand mit Millionenschaden in einem Reifenlager im unterfränkischen Elsenfeld (Landkreis Miltenberg) wurde durch einen technischen Defekt verursacht. Das teilten Polizei und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg am Donnerstag mit. Eine Woche zuvor war die Halle samt der etwa 16 000 dort gelagerten Reifen komplett abgebrannt. Die Ermittler gehen von einem Schaden in Millionenhöhe aus. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Pressemitteilung der Polizei