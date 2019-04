Brand in Recycling-Anlage in Möttingen

In einer Recycling-Anlage in Möttingen im Landkreis Donau-Ries hat es gebrannt. Die Polizei forderte am Donnerstagmorgen die Anwohner auf, die Fenster geschlossen zu halten. Gefahr für die Menschen bestehe jedoch nicht, so ein Polizeisprecher. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 100 000 Euro.

Den Angaben zufolge brach das Feuer in der Nacht zum Donnerstag aus noch unbekannten Gründen aus. Es habe vor allem Kunststoff gebrannt, sagte der Sprecher. Die Feuerwehr löschte den Brand, am Morgen entwickelte sich den Angaben zufolge noch Rauch. Die Feuerwehr war mit rund 160 Kräften im Einsatz.