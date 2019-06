Brand in Realschule Marktredwitz: Aufzugsschacht fängt Feuer

In einem Aufzugsschacht der Fichtelgebirgsrealschule in Marktredwitz ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken. Es gebe keine Verletzten. Die Flammen hätten nicht auf das restliche Schulgebäude übergegriffen. Wegen der Pfingstferien findet derzeit kein Schulbetrieb statt. Was den Brand auslöste, blieb zunächst unklar. Auch die Schadenshöhe könne noch nicht beziffert werden, so der Sprecher.