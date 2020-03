Brand in Obdachlosenunterkunft: zwei Männer verletzt

Bei einem Brand in einer Obdachlosenunterkunft in Würzburg sind zwei Bewohner verletzt worden. Das Feuer brannte am Sonntagnachmittag im Obergeschoss des Gebäudes, wie die Feuerwehr mitteilte. Durch den Rauch war der Fluchtweg für einige Bewohner abgeschnitten, weshalb sie von der Feuerwehr aus der Unterkunft befreit werden mussten. Zwei Männer im Alter von 48 Jahren seien verletzt worden. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Das Haus war nach dem Einsatz nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden in Ersatzunterkünfte gebracht.

Pressemitteilung