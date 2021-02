Brand in Nürnberger Kraftwerk

In einem Kraftwerk des Versorgers Uniper in Nürnberg hat es am Montag gebrannt. Bilder zeigten eine dichte Rauchwolke, die aus dem Kraftwerksblock im Stadtteil Gebersdorf drang. In der Anlage werden Gas und Öl als Brennstoff genutzt. Beide Blöcke des Kraftwerkes Franken seien vorübergehend vom Netz genommen worden, so die Feuerwehr. Für die Stromversorgung im Raum Nürnberg habe dies jedoch keine Auswirkungen gehaben.

Das Feuerwehr sei im Erdgeschoss des Kraftwerksblocks I aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen und habe sich über vertikale Bauteile bis auf eine Höhe von 80 Meter ausgebreitet, sagte der Feuerwehrsprecher.

120 Brandbekämpfer seien stundenlang im Einsatz gewesen. Das Feuer war am Abend unter Kontrolle, aber noch nicht gelöscht. Zur Höhe des Sachschadens machte der Sprecher keine Angaben. Verletzte habe es nicht gegeben.

© dpa-infocom, dpa:210208-99-355391/5

Informationen zum Kraftwerk