Brand in Landwirtschaftsbetrieb: 500.000 Euro Sachschaden

Ein Brand in einer Maschinenhalle eines Landwirtschaftsbetriebs in Kempten hat mehreren Rindern das Leben gekostet. Die Feuerwehr war am Dienstag verständigt worden, weil ein Traktor in Flammen stand. Rund 65 Einsatzkräfte waren vor Ort, wie die Polizei mitteilte. Auch das Technische Hilfswerk und der Rettungsdienst waren demnach beteiligt. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt.

Pressemitteilung

© dpa-infocom, dpa:220412-99-896084/2