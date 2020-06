Brand in landwirtschaftlichem Anwesen: Bewohner vermisst

In einem landwirtschaftlichen Anwesen in Donnersdorf (Landkreis Schweinfurt) ist in der Nacht zum Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wird der Bewohner des Hauses vermisst. In der Nacht war unter anderem ein Polizeihubschrauber im Einsatz, um den Mann zu suchen. Eine Nachbarin hatte Schreie aus dem Anwesen gehört, weshalb die Polizei davon ausgeht, dass der Mann zum Zeitpunkt des Brandes im Haus war. Am Sonntagmorgen waren noch 100 Feuerwehrleute mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Laut ersten Schätzungen der Polizei liegt der Sachschaden im sechsstelligen Bereich.