Brand in Kläranlage verursacht Schaden von rund 100.000 Euro

Bei einem Brand in einer Kläranlage in Unterfranken ist ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden. Menschen wurden nicht verletzt. Beim Eintreffen der Beamten drang dichter Rauch aus dem Gebäude in Elsenfeld (Landkreis Miltenberg), wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr war bei dem Brand am Samstag mit rund 80 Menschen im Einsatz. Nach ersten Ermittlungen könnte das Feuer wegen eines technischen Defektes an einer Lüftungsanlage ausgebrochen sein. Weitere Details gab es zunächst nicht.

