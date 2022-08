Brand in Industriegebiet in Nersingen bei Neu-Ulm

In einem Industriebetrieb in Nersingen bei Neu-Ulm ist ein Feuer ausgebrochen. Womöglich handle es sich um eine Gießerei, in der auch chemische Stoffe lagern könnten, das sei aber noch nicht klar, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Es brenne derzeit noch. Von Verletzten sei nichts bekannt, drei Menschen seien vorsorglich vom Rettungsdienst behandelt worden. Vor Ort gebe es Lautsprecherdurchsagen, dass Fenster und Türen geschlossen werden sollten. Das Gewerbegebiet sei großräumig abgesperrt worden. Mehr Informationen gab es zunächst nicht.

