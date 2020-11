Brand in Holzverarbeitungsfirma: Wohl Millionenschaden

Ein Feuer hat in einer Firma zur Holzverarbeitung in Amberg vermutlich einen Schaden in Millionenhöhe angerichtet. Das Feuer war nach einigen Stunden bis auf letzte Glutnester weitgehend gelöscht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Eine Polizeistreife hatte den Großbrand in der Nacht bemerkt. Die Einsatzkräfte evakuierten vorsorglich einen angrenzenden Pferdestall. Wie eine Polizeisprecherin sagte, waren während der Löscharbeiten vorübergehend umliegende Straßen gesperrt worden. Die Brandursache war zunächst unklar. Ersten Schätzungen zufolge sei ein Millionenschaden entstanden, hieß es seitens der Polizei.

Mitteilung der Polizei