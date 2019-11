Brand in Heim für psychisch Kranke: Toter Mensch gefunden

Nach einem Brand in einem Heim für psychisch Kranke und Behinderte im mittelfränkischen Hersbruck ist ein toter Mensch gefunden worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden am Sonntag die Leiche in dem Zimmer, in dem es gebrannt hatte, teilte ein Polizeisprecher mit. „Wir wissen derzeit noch nicht, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt.“ Auch ob es sich um einen Bewohner des Heimes handelt, war zunächst unklar.

Der Brand brach den Angaben zufolge am Nachmittag in dem Zimmer im ersten Stock aus. Die Feuerwehr räumte das Gebäude, weitere Verletzte gibt es nach ersten Erkenntnissen nicht. In der Einrichtung sind laut Polizei 25 Personen gemeldet.