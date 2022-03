Brand in Glaserei verursacht 250.000 Euro Sachschaden

Mindestens 250.000 Euro Sachschaden hat ein Brand in einer Glaserei im Landkreis Erding nach Angaben der Polizei verursacht. Menschen seien bei dem Feuer in der Gemeinde Wörth nicht verletzt worden, teilten die Ermittler mit. Die Feuerwehr löschte in der Nacht zum Montag die in Brand geratene Werkstatt sowie ein Materiallager der Glaserei und verhinderte den Angaben zufolge, dass die Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus übergriffen. Die Bewohner des Gebäudes brachten sich in Sicherheit. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.

Pressemitteilung der Polizei

© dpa-infocom, dpa:220314-99-514351/2