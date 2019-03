Von Lindauer Zeitung

Ein kurioser Diebstahl hat die Lindauer Polizei nach dem Eishockeyspiel der Lindau Islanders gegen die niederländische Mannschaft Tilburg Trappers am Freitagabend beschäftigt: Zwei holländische Fans sollen laut Polizei nach Spielende im Eisstüble ein Handy an sich genommen haben, das an einer Stereoanlage angeschlossen war. Als sie darauf angesprochen wurden, gingen die beiden Männer laut Polizei nacheinander auf die Toilette und versuchten, das Handy herunterzuspülen.