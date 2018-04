Brand in Fabrikhalle mit vier Verletzten und hohem Schaden

Bei einem Brand in einer Herstellungshalle einer Textilfirma in Krumbach (Landkreis Günzburg) sind vier Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr habe den Brand an einer Maschine am Mittwochabend schnell unter Kontrolle gehabt, sagte ein Polizeisprecher. Vier Mitarbeiter wurden mit leichter Rauchvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auslöser war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt an der Maschine, die dann Feuer fing. Der Boden wurde zudem verkohlt. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben rund 200 000 Euro.

Polizeimitteilung