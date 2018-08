Brand in Fürther Müllentsorgungsfirma gelöscht

Eigentlich wollte Timo Berlin nur eine Woche auf der indonesischen Insel Lombok verbringen. Doch aus ein paar Tagen ist mittlerweile ein halbes Jahr geworden. In den vergangenen Wochen wurde das Urlaubsparadies immer wieder von schweren Erdbeben heimgesucht, erst am Sonntag bebte die Erde wieder in der Region. Bislang kamen rund 460 Menschen ums Leben – doch der Biberacher möchte bleiben. Denn gemeinsam mit Freunden plant der 29-Jährige, eine Bäckerei mit deutschen Brotsorten zu eröffnen.