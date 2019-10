5,5 Millionen Euro investiert die EnBW-Tochter Netze BW an ihrem Biberacher Standort in der Ulmer Straße in ein neues Ausbildungsgebäude. Am Montag war Spatenstich, Ende 2020 soll das Gebäude Platz für bis zu 80 Auszubildende bieten.

Nach der Eröffnung eines neuen Ausbildungszentrums in Esslingen Anfang September und der Grundsteinlegung für ein weiteres in Tuttlingen, sei Biberach nun der dritte Standort, an dem die Netze BW in Zeiten der Personalnot ein wichtiges Zeichen für die Aus- und Weiterbildung setze, sagte Geschäftsführer ...