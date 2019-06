Brand in Doppelhaus führt zu 150 000 Euro Schaden

Der Brand eines Doppelhauses in Weiden in der Oberpfalz hat einen Schaden von rund 150 000 Euro verursacht. Menschen wurden von dem Feuer in der Nacht zu Sonntag nicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Feuer war womöglich in einem Zimmer im ersten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen und dann laut Polizei auf den Dachstuhl übergegangen. Zum Schutz der Anwohner wurden die angrenzende Doppelhaushälfte sowie weitere Gebäude evakuiert und so 21 Menschen in Sicherheit gebracht. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei in Weiden hat Ermittlungen aufgenommen.