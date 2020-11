Brand in Asylbewerberunterkunft in Buchloe

Ein Brand hat in einer Asylunterkunft in Buchloe (Landkreis Ostallgäu) drei Zimmer unbewohnbar gemacht. Die insgesamt 30 Bewohner hätten sich bei dem Vorfall am Samstagabend noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, sagte ein Polizeisprecher. Wie das Feuer ausbrechen konnte, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Auch die Schadenshöhe stand zunächst nicht fest. Verletzt wurde niemand.