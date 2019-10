Brand einer Maschinenhalle in Schwaben: 250 000 Euro Schaden

Bei einem Brand einer Maschinenhalle in Schwaben ist ein Sachschaden in Höhe von rund einer Viertelmillion Euro entstanden. Die Halle in Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm), in der mehrere Traktoren und andere Maschinen untergestellt waren, brannte am Sonntag komplett nieder, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf die nebenstehenden Gebäude übergreifen. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.