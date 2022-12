Brand einer landwirtschaftlichen Halle: 200.000 Euro Schaden

Ein Brand in einer landwirtschaftlichen Halle in Schwaben hat einen Schaden von etwa 200.000 Euro verursacht. Das Feuer war aus derzeit noch unklaren Ursachen in der Nacht zum Donnerstag in Laugna (Landkreis Dillingen an der Donau) ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. In der Halle waren Maschinen und eine Werkstatt untergebracht.

Die Feuerwehr war mit mehr als 100 Kräften im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Von vorsätzlicher Brandstiftung wird derzeit aber nicht ausgegangen. Menschen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt.

Pressemeldung

© dpa-infocom, dpa:221215-99-916003/2