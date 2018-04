Brand einer Lagerhalle: Suche nach der Brandursache

Nach dem Brand in einer Lagerhalle in Nürnberg dauert die Suche nach der Ursache an. Die Ermittlungen beginnen, sobald die Löscharbeiten abgeschlossen sind, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte. „Der entstandene Schaden liegt im sechststelligen Bereich“, so der Sprecher. Über die genaue Höhe könne allerdings noch keine Auskunft gegeben werden.

Der Brand war am Dienstagabend ausgebrochen. Für die letzten Löscharbeiten war die Feuerwehr am Mittwochmorgen weiterhin am Brandort. „Mit Radlader werde das Brandgut auseinandergezogen und anschließend die Glutnester gelöscht“, so ein Sprecher. Wegen der Löscharbeiten sperrte die Polizei den Verkehr an der Zufahrtsstraße zur Lagerhalle. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.