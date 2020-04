Brand auf Bauernhof - etwa 400.000 Euro Schaden

In Marktoffingen (Landkreis Donau-Ries) ist bei einem Brand ein Schaden in Höhe von etwa 400 000 Euro entstanden. Das Feuer brach am frühen Donnerstagmorgen auf einem Bauernhof aus, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Eine Hackschnitzelanlage habe dort aus zunächst ungeklärter Ursache angefangen zu brennen. Die Ermittler vermuteten einen technischen Defekt. Auf dem Hof waren Schweine und Schafe untergebracht. Um die Tiere vor den Flammen zu retten, ließ sie der Eigentümer aus ihren Ställen. Auf der Bundesstraße 25 kam es in der Folge wegen Tieren auf der Fahrbahn zu Behinderungen im Verkehr.