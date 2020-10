Brand an Tankstelle: Mann festgenommen

Ein Mann soll in Regensburg Benzin an einer Tankstelle verschüttet und angezündet haben. Nach Angaben der Polizei goss der 60-Jährige am Freitagabend Benzin aus einer Zapfsäule auf den Boden und steckte den Kraftstoff an. Eine Streife habe dies beobachtet. Die Beamten hätten den alkoholisierten Mann festgenommen. Zehn Menschen hätten das Gelände der Tankstelle kurzzeitig verlassen müssen. Verletzt worden sei niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden an der Zapfsäule beläuft sich den Angaben zufolge auf rund 20 000 Euro. Nach ersten Ermittlungen war der Obdachlose wegen eines Streits von dem Gelände verwiesen worden.

Bericht der Polizei